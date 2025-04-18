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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Челсі" сенсаційно програв польському клубу, але вийшов до півфіналу Ліги конференцій (відео)

Розгромна перемога в першому поєдинку дозволила лондонцям пробитися до наступної стадії турніру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Челсі" – "Легія"

"Челсі" – "Легія" / © Associated Press

Лондонський "Челсі" вдома сенсаційно поступився варшавській "Легії" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершилася з рахунком 1:2.

Польська команда відкрила рахунко на 10-й хвилині – пенальті реалізував Томаш Пекгарт.

На 33-й хвилині "сині" відігралися – відзначився Марк Кукурелья. На 42-й хвилині Кукурелья міг оформити дубль, але гол було скасовано через офсайд.

У другому таймі "Легія" несподівано вирвала перемогу – на 53-й хвилині точного удару завдав Стів Капюаді.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик не потрапив до заявки на гру, оскільки продовжує бути тимчасово відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

Огляд матчу "Челсі" – "Легія"

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що перший матч завершився перемогою "Челсі" з рахунком 3:0. Отже, за сумою двох поєдинків (4:2) до півфіналу турніру вийшов англійський клуб.

В 1/2 фіналу команда Енцо Марески позмагається з переможцем пари "Юргорден" (Швеція) – "Рапід" (Австрія)

В іншому півфіналі Ліги конференцій зіграють іспанский "Бетіс" та італійська "Фіорентина".

Матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудуться 1 та 8 травня.

Фінал турніру заплановано 28 травня на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща).

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