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"Челсі" стартував на Клубному чемпіонаті світу-2025 перемогою над клубом українця (відео)
Лондонці обіграли "Лос-Анджелес" українського захисника Артема Смолякова, який зараз у складі "молодіжки" виступає на чемпіонаті Європи.
"Челсі" переміг "Лос-Анджелес" у матчі першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Мерседес-Бенц Арена" в Атланті завершився з рахунком 2:0.
Лондонці забили у ворота американського клубу по голу в кожному з таймів. На 34-й хвилині рахунок у грі відкрив Педру Нету.
На 79-й хвилині Енцо Фернандес зміцнив перевагу англійської команди і таким чином установив остаточний рахунок зустрічі.
Зазначимо, що український захисник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков не потрапив до заявки, оскільки зараз у складі молодіжної збірної (U-21) бере участь у Євро-2025.
Огляд матчу "Челсі" – "Лос-Анджелес"
В іншому матчі стартового туру групи D позмагаються "Фламенго" (Бразилія) та "Есперанс" (Туніс). Цей поєдинок відбудеться 17 червня, о 04:00 за київським часом.
У другому турі, "Челсі" 20 червня зіграє з "Фламенго", а "Лос-Анджелес" 21 червня поміряється силами з "Есперансом".
На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.
Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюватимуться після зіграних поєдинків.