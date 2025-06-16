"Челсі" стартував на Клубному чемпіонаті світу-2025 перемогою над клубом українця (відео)

"Челсі" / © Associated Press

Реклама

"Челсі" переміг "Лос-Анджелес" у матчі першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Мерседес-Бенц Арена" в Атланті завершився з рахунком 2:0 .

Лондонці забили у ворота американського клубу по голу в кожному з таймів. На 34-й хвилині рахунок у грі відкрив Педру Нету.

На 79-й хвилині Енцо Фернандес зміцнив перевагу англійської команди і таким чином установив остаточний рахунок зустрічі.

Реклама

Зазначимо, що український захисник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков не потрапив до заявки, оскільки зараз у складі молодіжної збірної (U-21) бере участь у Євро-2025.

Огляд матчу "Челсі" – "Лос-Анджелес"

В іншому матчі стартового туру групи D позмагаються "Фламенго" (Бразилія) та "Есперанс" (Туніс). Цей поєдинок відбудеться 17 червня, о 04:00 за київським часом.

У другому турі, "Челсі" 20 червня зіграє з "Фламенго", а "Лос-Анджелес" 21 червня поміряється силами з "Есперансом".

На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Реклама

Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюватимуться після зіграних поєдинків.