"Челсі" та "Ліверпуль" підтримали Україну та визначили переможця Кубка Англії

"Челсі" та "Ліверпуль" підтримали Україну та визначили переможця Кубка Англії

У суботу, 14 травня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбувся фінальний матч Кубка Англії, в якому зустрічалися лондонський "Челсі" та "Ліверпуль".

Вирішальний поєдинок турніру завершився без голів в основний час. В екстратаймах команди також не змогли розпечатати ворота одна одної, тож долю трофею визначила серія пенальті.

Перемогу в серії післяматчевих одинадцятиметрових здобула команда Юргена Клоппа - 5:6. Вирішальний удар не зміг реалізувати півзахисник "синіх" Мейсон Маунт.

Для "Ліверпуля" трофей став уже другим в нинішньому сезоні. Наприкінці лютого "мерсисайдці" перемогли "Челсі", причому також у серії пенальті.

"Червоні" увосьме в своїй історії завоювали Кубок Англії. До цього "Ліверпуль" востаннє вигравав цей трофей 2006 року.

Зазначимо, що перед фіналом Кубка Англії "Челсі" та "Ліверпуль" висловили підтримку Україні у війні з російськими окупантами. Команди вийшли на поле з прапором України, на якому було написано слово "peace" ("мир").

Скріншот із трансляції

Нагадаємо, "Ліверпуль" також пробився до фіналу Ліги чемпіонів-2021/22. У суботу, 28 травня, "червоні" будуть боротися за трофей з мадридським "Реалом".

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