"Челсі" та "Ліверпуль" розписали нічию в центральному матчі 1-го туру АПЛ – Мудрик вийшов на заміну

Михайло з'явився на полі за 10 хвилин до кінця зустрічі.

"Челсі" та "Ліверпуль" зіграли внічию у центральному матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 1:1 .

"Мерсисайдці" вийшли вперед на на 18-й хвилині завдяки голу Луїса Діаса.

Невдовзі "червоні" могли зміцнити свою перевагу, але гол Мохамеда Салаха на 29-й хвилині було скасовано через офсайд.

На 37-й хвилині лондонці зрівняли рахунок – Аксель Дісасі відзначився після подачі Бена Чілвелла.

А вже за дві хвилини Чілвелл забив і сам, але арбітр скасував взяття воріт через положення поза грою.

У другому таймі команди не зуміли вразити ворота одна одної. Відтак, нічия 1:1.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на поле лише на 81-й хвилині, замінивши Рахіма Стерлінга.

У 2-му турі АПЛ команда Маурісіо Почеттіно, для якого матч із "Ліверпулем" став дебютним на посаді головного тренера "пенсіонерів", 20 серпня на виїзді зіграє проти "Вест Гема". А підопічні Юргена Клоппа днем раніше прийматимуть "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного.

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