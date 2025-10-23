"Челсі" та "Ліверпуль" синхронно здобули розгромні перемоги у Лізі чемпіонів

"Челсі" / © Associated Press

У межах третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26 "Челсі" вдома розгромив "Аякс" ( 5:1 ), а "Ліверпуль" на виїзді розбив "Айнтрахт" ( 1:5 ).

Уже на 15-й хвилині матчу на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні нідерландський клуб залишився в меншості – пряму червону картку отримав Кеннет Тейлор.

Ще в першому таймі підопічні Енцо Марески скористалися чисельною перевагою – голами відзначилися Марк Гіу, Мойзес Кайседо, Енцо Фернандес (з пенальті) та Естеван (з пенальті). Амстердамці відповіли точним ударом Ваута Вегхорста з пенальті.

На початку другої половини зустрічі ще один м'яч за "Челсі" забив Тайрік Джордж, установивши остаточний рахунок гри.

Після цієї перемоги "Челсі" (6 очок) посідає 11-те місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Аякс" йде останнім, програвши всі три матчі.

У четвертому турі Ліги чемпіонів лондонці на виїзді зустрінуться з "Карабахом", тоді як амстердамці приймуть "Галатасарай". Обидва матчі відбудуться 5 листопада.

Огляд матчу "Челсі" – "Аякс"

У паралельному матчі, який відбувався у Франкфурті, господарі відкрили рахунок на 26-й хвилині – Расмус Крістенсен вивів "Айнтрахт" уперед у грі з "Ліверпулем".

Однак далі підопічні Арне Слота п'ять разів вразили ворота німецького клубу – забивали Юго Екітіке, Вірджил Ван Дейк, Ібраїма Конате, Коді Гакпо та Домінік Собослай.

Після цієї перемоги "Ліверпуль" (6 очок) посідає десяте місце у таблиці Ліги чемпіонів. "Айнтрахт" (3 пункти) розташовується на 22-й позиції.

У четвертому турі Ліги чемпіонів мерсисайдці 4 листопада приймуть мадридський "Реал", тоді як франкфуртці того ж дня на виїзді зійдуться з "Наполі".

Огляд матчу "Айнтрахт" – "Ліверпуль"

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.