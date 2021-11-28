"Челсі" та "Манчестер Юнайтед" не визначили сильнішого в головній битві туру Чемпіонату Англії

"Челсі" та "Манчестер Юнайтед" не визначили сильнішого в головній битві туру Чемпіонату Англії

"Сині" змогли уникнути поразки завдяки пенальті.

"Челсі" та "Манчестер Юнайтед" зіграли внічию в центральному поєдинку 13-го туру англійської Прем'єр-ліги. Протистояння на "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершилося з рахунком 1:1 .

У першому таймі команди не забили голів, залишивши все найцікавіше на другу половину зустрічі. На 50-й хвилині Джейдон Санчо вивів "червоних дияволів" уперед.

Добивати господарів на 64-й хвилині вийшов з лави запасних Кріштіану Роналду, проте "манкуніанці" не забили, а одразу ж пропустили. Уже через три хвилини Жоржинью реалізував пенальті і зробив рахунок рівним. Спроби команд вирвати перемогу в принциповому дербі успіхом не увінчалися.

"Челсі" (30 очок) залишився лідером АПЛ. Команда Томаса Тухеля на один бал випереджає "Манчестер Сіті" і на два - "Ліверпуль". МЮ з 18 очками посідає восьму позицію.

У наступному турі АПЛ "сині" 1 грудня на виїзді зіграють з "Вотфордом", а "манкуніанці" на наступний день приймуть "Арсенал".

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