"Челсі" у божевільному матчі АПЛ з 7 голами вирвав перемогу над "Манчестер Юнайтед"

Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі лондонців і провів на полі 70 хвилин.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика переміг "Манчестер Юнайтед" в домашньому матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 4:3 .

Господарі дуже швидко відкрили рахунок у зустрічі. Вже на четвертій хвилині матчу відзначився Конор Галлагер.

На 19-й хвилині "сині" подвоїли свою перевагу – пенальті впевнено реалізував Коул Палмер.

Однак ще до перерви "манкуніанцям" вдалося відігратися. На 34-й хвилині півзахисник лондонців Мойзес Кайседо помилився з передачею біля власних воріт, за що суперника моментально покарав своїм голом Алехандро Гарначо.

А на 39-й хвилині "червоні дияволи" відновили паритет у грі – Бруну Фернандеш ударом головою на дальній стійці замкнув навіс Діогу Далота.

У другому таймі вже команда Еріка тен Гага вирвалася вперед. На 67-й хвилині Антоні вирізав класну діагональ до карного майданчика господарів, де Гарначо переправив м'яч у ворота і став автором дублю.

Проте це був ще далеко не кінець. У компенсований час "пенсіонери" змогли забити двічі. На 90+10-й хвилині Палмер реалізував пенальті, а ще через хвилину він же приніс своїй команді перемогу в цьому надзвичайно драматичному матчі.

Мудрик вийшов у стартовому складі "Челсі" та відіграв 70 хвилин, після чого його замінив Рахім Стерлінг.

Після цього поєдинку "Манчестер Юнайтед" (48 очок) залишився на шостому місці в АПЛ. "Челсі" (43 бали) піднявся на десяту позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії "манкуніанці" 7 квітня приймуть "Ліверпуль". Цього ж дня команда Маурісіо Почеттіно на виїзді зіграє з "Шеффілд Юнайтед".

Читайте також:

"Ліверпуль" обіграв найгіршу команду чемпіонату та повернув собі лідерство в АПЛ

Хет-трик Фодена приніс "Манчестер Сіті" розгромну перемогу над "Астон Віллою" в АПЛ

"Арсенал" із Зінченком впевнено обіграв "Лутон" і вийшов на перше місце в АПЛ