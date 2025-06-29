"Челсі" в екстратаймах розбив "Бенфіку" і вийшов до 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025

"Бенфіка" – "Челсі" / © Associated Press

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Англійський "Челсі" розгромив португальську "Бенфіку" в матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025. Поєдинок на стадіоні "Банк оф Амеріка Стедіум" у місті Шарлотт завершився з рахунком 1:4 за підсумками екстратаймів.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. У другому таймі лондонці відкрили рахунок – на 64-й хвилині Ріс Джеймс прямим ударом зі штрафного вразив ближній кут воріт українського голкіпера "орлів" Анатолія Трубіна.

На 86-й хвилині матч було призупинено через несприятливі погодні умови, а саме через загрозу удару блискавки. Пауза тривала дві години, після чого команди повернулися на поле.

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"Бенфіка" – "Челсі" / © Associated Press

Після рестарту поєдинку арбітр призначив пенальті у ворота "синіх" і його на 90+5-й хвилині реалізував Анхель Ді Марія, перевівши гру до екстратаймів.

На самому початку екстратаймів лісабонці залишилися в меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Джанлука Престіанні.

"Челсі" скористався чисельною перевагою та ще тричі вразив ворота Трубіна. Вихід до чвертьфіналу "пенсіонерам" забезпечили голи Крістофера Нкунку, Педру Нету та Кірнана Дьюсбері-Голла.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

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В 1/4 фіналу суперником "Челсі" стане бразильський "Палмейрас", який на старті плейоф в екстратаймах обіграв інший бразильський колектив "Ботафого" (1:0).

Раніше повідомлялося, що визначено всі пари 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 та повну сітку плейоф.

Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.