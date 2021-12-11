"Челсі" в напруженому матчі обіграв "Лідс", гол Салаха приніс "Ліверпулю" перемогу над "Астон Віллою"

"Челсі" в напруженому матчі обіграв "Лідс", гол Салаха приніс "Ліверпулю" перемогу над "Астон Віллою"

Завершилися два поєдинка чемпіонату Англії.

В рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" приймав на своєму полі "Лідс". Поєдинок завершився перемогою господарів поля - 3:2.

Спочатку на 28-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота "синіх" і Рафаель Діас успішно його реалізував. В кінці першого тайму Мейсон Маунт зрівняв рахунок.

Вже в другому таймі було призначено ще один 11-метровий, але вже у ворота гостей. Його пробив Жоржіньо. Наприкінці поєдинку 19-річний Джо Гельхардт зрівняв рахунок.

У компенсований час Жоржіньо реалізував ще один пенальті та приніс "Челсі" перемогу.

В паралельному матчі "Ліверпуль" зустрічався з "Астон Віллою" та добився мінімальної перемоги - 1:0.

Єдиний гол поєдинку забив на 67-й хвилині Мохамед Салах. Він реалізував пенальті.

"Ліверпуль" займає другу позицію турнірної таблиці АПЛ, поступаючись "Манчестер Сіті" в одне очко. "Містяни" сьогодні обіграли Вулверхемптон (1:0). "Астон Вілла" на 12 місці з 19-ма очками.

"Челсі" закриває трійку лідерів АПЛ, маючи 37 очків у активі. "Лідс" залишився на 15 місці.

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