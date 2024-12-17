"Челсі" виступив з офіційною заявою щодо проваленого Мудриком допінг-тесту

Лондонський "Челсі" опублікував заяву щодо того, що український півзахисник клубу Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

"Футбольний клуб "Челсі" може підтвердити, що Футбольна асоціація Англії (FA) нещодавно зв'язалася з нашим гравцем Михайлом Мудриком щодо несприятливого результату аналізу сечі.

І клуб, і Михайло повністю підтримують програму тестування FA, і всі наші гравці, включаючи Михайла, регулярно проходять тестування. Михайло категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин. І Михайло, і клуб тепер працюватимуть з відповідними органами, щоб встановити, що спричинило несприятливий результат. Клуб не буде давати подальших коментарів щодо цієї ситуації", – йдеться заяві на офіційному сайті лондонського клубу.

Нагадаємо, в ніч проти 17 грудня стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" футболіста виявили заборонену речовину. Допінг-пробу, яка дала позитивний результат, взяли у Михайла наприкінці жовтня.

Очікується, що найближчими днями також відкриють пробу "B". Після цього стане зрозуміло, чи загрожує Мудрику дискваліфікація і, якщо так, то наскільки тривала.

За інформацією журналіста та коментатора Володимира Звєрова, максимальне покарання, яке може загрожувати Мудрику, це відсторонення на 4 роки.

Цього сезону Мудрик провів 15 матчів за "Челсі" у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та п'ятьма гольовими передачами.

Востаннє Мудрик потрапляв до заявки "Челсі" 1 грудня на матч АПЛ проти "Астон Вілли", який провів на лавці для запасних. Відтоді Михайло уже чотири поєдинки поспіль залишався поза заявкою своєї команди. Головний тренер лондонського клубу Енцо Мареска повідомляв, що українець хворіє.

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