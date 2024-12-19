"Челсі" влаштував розгром і став переможцем основного раунду Ліги конференцій (відео)

"Сині" виграли усі свої шість поєдинків у єврокубку.

Англійський "Челсі" розгромив ірландський "Шемрок Роверс" у матчі заключного, шостого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 5:1 .

Героєм зустрічі став 18-річний вихованець "Барселони" Марк Гіу, який оформив хет-трик. Ще по одному голу в складі "пенсіонерів" забили Кірнан Дьюсбері-Холл і Марк Кукурелья.

Гості відповіли лише одним забитим м'ячем, автором якого став Маркус Поом.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик залишився поза заявкою на матч. Раніше стало відомо, що 23-річний українець здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу.

Огляд матчу "Челсі" – "Шемрок Роверс"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Челсі" виграв шість із шести поєдинків нинішнього розіграшу третього за престижністю євротурніру. Підопічні Енцо Марески з 18 очками фінішували на першому місці в загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги конференцій, маючи різницю забитих і пропущених м'ячів 26:5.

Нагадаємо, вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершили виступи в єврокубках.

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