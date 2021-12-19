"Челсі" втратив очки в матчі з неповною заявкою

"Челсі" втратив очки в матчі з неповною заявкою

Минулорічний чемпіон на виїзді зіграв внічию з "Вулвергемптоном"

В рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" відправився у гості до "Вулвергемптона". Поєдинок завершився безгольовою нічиєю - 0:0.

На 15-й хвилині Даніел Поденше вивів "вовків" уперед, проте гол португальця було скасовано через офсайд. Після перерви "Челсі" володів ініціативою, але здобути перемогу команді Томаса Тухеля не вдалося.

Зазначимо, що команда Томаса Тухеля намагалася відмінити цей поєдинок, але керівництво Ліги заборонили це зробити.

У "синіх" була неповна заявка на матч - 2 воротарі та 4 польові гравці в запасі.

"Челсі" лишився на третій позиції турнірної таблиці АПЛ, маючи 38 очків у активі. "Вулвергемптон" з 25 очками на восьмому місці.

В наступному турі "сині" мають зустрітися з "Астон Віллою", а "Вулвз" прийме на своєму полі "Уотфорд"

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