"Челсі" з асистом Мудрика програв у 23-му турі АПЛ, Забарний допоміг "Борнмуту" взяти очко (відео)

Відбулися матчі 23-го туру чемпіонату Англії за участю українців Михайла Мудрика та Іллі Забарного.

У поєдинках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Челсі" Михайла Мудрика на своєму полі зазнав поразки від "Вулвергемптона" ( 2:4 ), "Борнмут" іншого українця Іллі Забарного вдома зіграв унічию проти "Ноттінгема" ( 1:1 ).

На 19-й хвилині зустрічі "синіх" вивів уперед Коул Палмер, але "вовки" швидко відігралися – через три хвилини забив Матеус Кунья. А перед перервою гості повели в рахунку – на 43-й хвилині автогол заніс до свого пасиву захисник лондонців Аксель Дісасі.

У другому тамі "Вулвергемптон" зумів розвинути свою перевагу – на 63-й хвилині Кунья оформив дубль, а на 82-й він же реалізував пенальті, таким чином зробивши в матчі хет-трик.

Мудрик розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на поле на 72-й хвилині, замінивши Рахіма Стерлінга. На 86-й хвилині Михайло відзначився гольовим асистом – українець виконав подачу з кутового, яку замкнув Тьягу Сілва.

Додамо, що цього сезону в активі українського вінгера три голи та одна результативна передача у 18 матчах в АПЛ.

Незважаючи на асист Мудрика, уникнути поразки підопічним Маурісіо Почеттіно не вдалося. "Челсі" (31 очко) опустився на 11-те місце в АПЛ. "Вулвергемптон" (32 бали) піднявся на десяту позицію.

У наступному турі на "Челсі" 12 лютого чекає гостьовий поєдинок проти "Крістал Пелас", а "Вулвергемптон" 10 лютого прийме "Брентфорд" українця Єгора Ярмолюка.

Огляд матчу "Челсі" – "Вулвергемптон"

У паралельному матчі 23-го туру англійського чемпіонату "Борнмут" вийшов вперед на 5-й хвилині зусиллями Джастіна Клюйверта. Але втримати переможний рахунок "вишні" не зуміли – на 45-й хвилині Каллум Хадсон-Одої своїм голом приніс "Ноттінгему" нічию.

Завершували матч "вишні" в меншості – на 84-й хвилині пряму червону картку заробив данський півзахисник Філіп Біллінг.

Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" та провів на полі увесь поєдинок. Ця гра стала для українського захисника 22-ю поточного сезону АПЛ.

Після цього матчу "Борнмут" (27 очок) посідає 12-те місце в таблиці АПЛ. "Ноттінгем" (21 пункт) розташовується на 16-й сходинці.

У наступному турі команда Забарного 10 лютого на виїзді зіграє проти "Фулгема". Того ж дня "Ноттінгем" на власному полі зустрінеться з "Ньюкаслом".

Огляд матчу "Борнмут" – "Ноттінгем"

Читайте також:

Український форвард забив гол і врятував свою команду від поразки в матчі чемпіонату Англії (відео)

Арсенал – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 23-го туру АПЛ

"Евертон" з Миколенком на останніх хвилинах вирвав нічию в матчі АПЛ проти "Тоттенгема" (відео)