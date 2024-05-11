"Челсі" з голом Мудрика оформив камбек проти "Ноттінгема" та наблизився до єврокубкової зони (відео)

Для Михайла цей гол став п'ятим цього сезону у чемпіонаті Англії.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика здобув вольову переомогу над "Ноттінгемом" у виїзному матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 2:3 .

Лондонці вийшли вперед уже на 8-й хвилині зустрічі. Мудрик, який вийшов у стартовому складі "пенсіонерів", відгукнувся на передачу Коула Палмера та низом точно відправив м'яч у дальній кут.

Для Михайла цей гол став п'ятим цього сезону АПЛ. Також в активі українці два асисти. У нинішньому розіграші чемпіонату Англії він провів 30 матчів.

На 16-й хвилині господарі поля відігралися зусиллями Віллі Болі. У другому таймі "Ноттінгем" забив ще раз – на 75-й хвилині відзначився Каллум Хадсон-Одої.

Проте команда Маурісіо Почеттіно здійснила камбек. На 80-й хвилині забив Рахім Стерлінг, який на 73-й хвилині вийшов на заміну замість Мудрика.

А ще через дві хвилини "сині" знову вразили ворота суперника – Ніколас Джексон головою замкнув подачу Ріса Джеймса та приніс своїй команді перемогу.

Огляд матчу "Ноттінгем" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Челсі" (57 очок) посідає сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ. Лондонський клуб лише за додатковими показниками поступається "Ньюкаслу, який йде шостим, у боротьбі за право зіграти наступного сезону в Лізі конференцій.

"Ноттінгем" (29 балів) розташовується на 17-й позиції в АПЛ і фактично гарантував собі збереження прописки в елітному дивізіоні, оскільки перед заключним туром має набагато кращу різницю забитих і пропущених м'ячів, ніж "Лутон", який з 26 пунктами перебуває у зоні вильоту, на 18-й сходинці.

15 травня команда Мудрика на виїзді проведе перенесений матч 34-го туру АПЛ проти "Брайтона", після чого в останньому турі 19 травня прийме "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного. Для "Ноттінгема" сезон закінчиться 19 травня гостьовим поєдинком з "Бернлі", який вже втрати шанси залишитися в еліті.

Читайте також:

"Манчестер Сіті" знищив "Фулгем" і вирвався вперед у перегонах з "Арсеналом" за титул АПЛ (відео)

У найкращих традиціях Класичного: матч "Шахтар" – "Динамо" закінчився масовою бійкою та вилученням

"Шахтар" переміг "Динамо" у Класичному і достроково став чемпіоном УПЛ (відео)