"Челсі" з моторошною травмою Мудрика обіграв "Брайтон" та увірвався до зони єврокубків (відео)

Михайла замінили у першому таймі через підозру на струс мозку.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді переміг "Брайтон" у перенесеному матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:2 .

На 34-й хвилині лондонців вивів уперед Коул Палмер. Участь у цій гольовій атаці взяв і Мудрик, який вийшов на поєдинок у стартовому складі "пенсіонерів". Він перевів м'яч з центра поля на вільний лівий фланг.

На жаль, наприкінці першого тайму Михайло був змушений залишити поле через моторошну травму. Українець головою жорстко врізався в плече захиснику "чайок" Таріку Лемпті. На полі з'явилися лікарі, які надали Мудрику першу допомогу, після чого його через підозру на струс мозку одразу замінив Крістофер Нкунку.

Саме Нкунку і став автором другого м'яча "Челсі" на 64-й хвилині. На 88-й хвилині підопічні Маурісіо Почеттіно залишилися в меншості – пряму червону картку отримав Ріс Джеймс.

Команда екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі в компенсований час скоротила відставання в рахунку – на 90+7-й хвилині відзначився Денні Велбек, але врятуватися від поразки не змогла.

Огляд матчу "Брайтон" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

Здобувши четверту перемогу поспіль в АПЛ, "Челсі" (60 очок) перед заключним туром вийшов на шосте місце, яке дозволяє наступного сезону виступити в Лізі конференцій. "Брайтон" (48 балів) залишився на десятій позиції.

В останньому турі чемпіонату Англії 19 травня команда Мудрика прийме "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного, а "чайки" на своєму полі зустрінуться з "Манчестер Юнайтед".

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