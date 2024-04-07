"Челсі" з Мудриком на останніх хвилинах втратив перемогу над найгіршою командою АПЛ (відео)

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді зіграв унічию з "Шеффілд Юнайтед" у матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Бремолл Лейн" у Шеффілді завершився з рахунком 2:2 .

"Сині" вийшли вперед на 11-й хвилині зустрічі – відзначився Тьягу Сілва. Результативну передачу віддав Конор Галлагер.

На 32-й хвилині господарям вдалося зрівняти рахунок – гол забив Джейден Богл.

Після перерви підопічні Маурісіо Почеттіно знову повели в рахунку – Ноні Мадуеке на 66-й хвилині відправив м'яч у ворота, скориставшись пасом від Коула Палмера.

Однак втримати перемогу "пенсіонери" не зуміли. В компенсований час Олівер Макберні врятував "Шеффілд Юнайтед" від поразки.

Зазначимо, що Мудрик розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на поле на 82-й хвилині, замінивши Мадуеке.

Огляд матчу "Шеффілд Юнайтед" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Челсі" (44 очки) посідає дев'яте місце в АПЛ. "Шеффілд Юнайтед" замикає турнірну таблицю, маючи 16 балів у своєму активі.

У наступному турі "Челсі" 15 квітня прийме "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка, а "Шеффілд Юнайтед" 13 квітня на виїзді зіграє проти "Брентфорда" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

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