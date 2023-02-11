"Челсі" з Мудриком не подужав "Вест Гем" в АПЛ – офсайд забрав в українця гольовий асист

"Челсі" на виїзді розписав нічию з "Вест Гемом" у стартовому матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Лондонське дербі завершилося з рахунком 1:1 .

"Сині" вийшли вперед на 16-й хвилині, коли Жоау Фелікс забив дебютний м'яч за "Челсі" після передачі Енцо Фернандеса.

Проте втримати перемогу підопічні Грема Поттера не зуміли. На 28-й хвилині "молотобійці" відігралися завдяки голу Емерсона.

Український вінгер "пенсіонерів" Михайло Мудрик вийшов на поле в стартовому складі та був замінений на 67-й хвилині.

У першому таймі українець міг оформити гольовий асист. На 21-й хвилині він віддав красиву розрізну передачу на Кая Гаверца, однак гол було скасовано через офсайд у німецього форварда.

"Челсі" (31 бал) не зміг виграти третій матч поспіль в АПЛ і залишається на дев'ятій сходинці. "Вест Гем" (20 очок) посідає 15-е місце.

У наступному турі "сині" 18 лютого приймуть "Саутгемптон", наступного дня "молотобійці" зіграють на виїзді проти "Тоттенгема".

Нагадаємо, наступного тижня стартує стадія плейоф Ліги чемпіонів. "Челсі" 15 лютого в Німеччині проведе перший матч 1/8 фіналу проти дортмундської "Боруссії".

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