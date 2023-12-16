"Челсі" з Мудриком обіграв аутсайдера АПЛ, "Манчестер Сіті" драматично втратив очки (відео)

Відбулися ще два поєдинки 17-го туру чемпіонату Англії з футболу.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на своєму полі обіграв "Шеффілд Юнайтед" у матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 2:0 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. На старті другої половини гри "пенсіонери" вийшли вперед – на 54-й хвилині Коул Палмер відзначився після прострілу Рахіма Стерлінга.

На 61-й хвилині команда Маурісіо Почеттіно подвоїла свою перевагу – Ніколас Джексон забив у порожні ворота, скоритавшись пасом Палмера.

Мудрик вийшов у стартовому складі "синіх" та провів на полі 69 хвилин, після чого українця замінив Енцо Фернандес.

Огляд матчу "Челсі" – "Шеффілд Юнайтед"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Челсі" (22 очки) піднявся на десяте місце в АПЛ. "Шеффілд Юнайтед" з 8 балами замикає турнірну таблицю.

У наступному турі команда Мудрика 24 грудня на виїзді зіграє проти "Вулвергемптона", а "Шеффілд Юнайтед" 22 грудня завітає в гості до "Астон Вілли".

У паралельному матчі 17-го туру АПЛ "Манчестер Сіті" на домашній арені зіграв унічию з "Крістал Пелас" – 2:2 .

На 24-й хвилині команда Хосепа Гвардіоли вийшли вперед зусиллями Джека Гріліша. На 54-й хвилині перевагу "городян" зміцнив Ріко Льюїс.

Однак на 76-й хвилині Жан-Філіп Матета скоротив відставання в рахунку, а на 90+5-й хвилині Мікаель Олісе реалізував пенальті та вирвав для "орлів" нічию.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Крістал Пелас"

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"Манчестер Сіті" (34 пункти) залишився на четвертій позиції в АПЛ. "Крістал Пелас" (17 очок) йде на 15-му місці.

У наступному матчі чемпіонату Англії підопічні Гвардіоли після свого виступу на Клубному чемпіонаті світу 27 грудня на виїзді зіграють з "Евертоном" українця Віталія Миколенка. "Крістал Пелас" 21 грудня прийме "Брайтон".

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