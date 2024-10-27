"Челсі" з Мудриком обіграв "Ньюкасл" і застрибнув до топ-4 АПЛ (відео)

Українець вийшов на поле в другому таймі.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика здобув перемогу над "Ньюкаслом" у домашньому матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 2:1 .

Господарі могли відкривати рахунок уже на 5-й хвилині зустрічі, але гол Коула Палмера після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.

На 18-й хвилині лондонці все ж вийшли вперед – Ніколас Джексон забив після передачі Педру Нету.

На 32-й хвилині "сороки" відігралися – Александер Ісак перетворив у гол асист Льюїса Голла.

Одразу після перерви "сині" знову повели в рахунку – Палмер завдав точного удару, скориставшись пасом від Ромео Лавії. Саме цей гол приніс підопічним Енцо Марески перемогу.

Зазначимо, що Мудрик розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на поле на 67-й хвилині, замінивши Ноні Мадуеке.

На 82-й хвилині українець мав чудову можливість відзначитися, але голкіпер гостей Нік Поуп відбив його удар по центру воріт.

Огляд матчу "Челсі" – "Ньюкасл"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Челсі" (17 очок) піднявся на четверте місце в АПЛ. "Ньюкасл" (12 балів) розташовується на 12-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії команда Мудрика 3 листопада на виїзді зустрінеться з "Манчестер Юнайтед", а підопічні Едді Гау днем раніше приймуть "Арсенал" українця Олександра Зінченка.

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