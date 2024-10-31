"Челсі" з Мудриком програв "Ньюкаслу" та вилетів з Кубка англійської ліги (відео)

Українець провів на полі весь поєдинок.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді поступився "Ньюкаслу" в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Матч на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" у Ньюкаслі завершився з рахунком 2:0 .

Господарі вийшли вперед у середині першого тайму – на 23-й хвилині відзначився Александр Ісак. Через три хвилини "сороки" подвоїли свою перевагу завдяки автоголу Акселя Дісасі.

Команда Енцо Марески намагалася відігратися, але бодай скоротити відставання в рахунку лондонцям не вдалося.

Зазначимо, що Мудрик вийшов у стартовому складі "синіх" та провів на полі весь поєдинок.

Огляд матчу "Ньюкасл" – "Челсі"

У чвертьфіналі турніру "Ньюкасл" зіграє проти "Брентфорда" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

Свій наступний матч "Ньюкасл" проведе 2 листопада вдома проти "Арсенала" в АПЛ, а "Челсі" 3 листопада на виїзді протистоятиме "Манчестер Юнайтед".

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