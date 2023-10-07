"Челсі" з Мудриком розбив суперника в АПЛ, "Манчестер Юнайтед" закамбечив у компенсований час (відео)

Михайло вийшов на заміну у переможному матчі "синіх" проти "Бернлі".

У матчах 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді розгромив "Бернлі" ( 1:4 ), а "Манчестер Юнайтед" вдома обіграв "Брентфорд" ( 2:1 ).

Поєдинок розпочався невдало для "синіх" – на 15-й хвилині Вілсон Одобер вивів "Бернлі" вперед.

Однак потім лондонці відповіли своїми чотирма голами. На 42-й хвилині автоголом відзначився захисник господарів Амін Аль-Дахіль. А у другому таймі за "пенсіонерів" забивали Коул Палмер (з пенальті, 50-та хвилина), Рахім Стерлінг (65-та хвилина) та Ніколас Джексон (75-та хвилина).

Мудрик, який у попередньому матчі проти "Фулгема" забив свій дебютний гол за "синіх" та отримав пошкодження, розпочав гру з "Бернлі" на лавці для запасних, але вийшов на поле на 83-й хвилині, замінивши Рахіма Стерлінга.

Огляд матчу

Здобувши другу поспіль перемогу в АПЛ, команда Маурісіо Почеттіно з 11 очками піднялася на десяте місце в турнірній таблиці. "Бернлі" (4 бали) перебуває у зоні вильоту на 18-й позиції.

У наступному турі 21 жовтня "Челсі" зіграє з "Арсеналом" українця Олександра Зінченка, а "Бернлі" зустрінеться з "Брентфордом" ще одного нашого співвітчизника Єгора Ярмолюка.

У паралельному матчі "Манчестер Юнайтед" аж до компенсованого часу поступався "Брентфорду" – на 26-й хвилині "бджоли" відкрили рахунок зусиллями Матіаса Єнсена.

Проте команда Еріка тен Гага спромоглася здійснити приголомшливий камбек – дубль Скотта Мактомінея, який забив на 90+3-й і 90+7-й хвилинах, приніс "червоним дияволам" перемогу.

Ярмолюк провів весь поєдинок на лавці для запасних "Брентфорда".

Огляд матчу

"Манчестер Юнайтед" (12 очок) посідає дев'яте місце в АПЛ. "Брентфорд" (7 пунктів) розташовується на 14-й сходинці.

У наступному турі МЮ 21 жовтня зіграє з "Шеффілд Юнайтед", а "Брентфорд" прийматиме "Бернлі".

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