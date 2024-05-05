"Челсі" з Мудриком розтоптав "Вест Гем" в АПЛ і впритул підібрався до єврокубкової зони (відео)

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика вдома розгромив "Вест Гем" у матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 5:0 .

Ще в першому таймі "пенсіонери" тричі відзначилися голами у воротах суперника. На 15-й хвилині рахунок у грі відкрив Коул Палмер, на 30-й хвилині перевагу "синіх" зміцнив Конор Галлагер, а на 36-й хвилині Ноні Мадуеке довів справу до розгрому.

У другому таймі підопічні Маурісіо Почеттіно забили ще двічі. Дубль оформив Ніколас Джексон, завдавши точних ударів на 48-й і 81-й хвилинах.

Мудрик вийшов у стартовому складі "Челсі" та провів на полі 76 хвилин, після чого його замінив Крістофер Нкунку. У грі з "молотобійцями" українець зробив передасист – виконав подачу з кутового, після якої відбулося скидання та гол Мадуеке.

Огляд матчу "Челсі" – "Вест Гем"

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що цього сезону Мудрик взяв участь у 29 матчах лондонського клубу в АПЛ, забив 4 голи та зробив два асисти.

Після цієї перемоги "Челсі" (54 очки) піднявся на сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ. Від шостої позиції "Ньюкасла", яка дає право наступного сезону грати в Лізі конференцій, команду Михайла відділяють два бали.

Своєю чергою, "Вест Гем" (49 пунктів) посідає дев'яту сходинку в чемпіонаті Англії.

У наступному турі АПЛ команда Мудрика 11 травня на виїзді зустрінеться з "Ноттінгемом", а "молотобійці" того ж дня приймуть "Лутон".

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