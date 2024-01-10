"Челсі" з Мудриком сенсаційно програв перший матч півфіналу Кубка англійської ліги (відео)

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика поступився "Мідлсбро" у першому матчі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. Поєдинок на стадіоні "Ріверсайд" у Мідлсбро завершився з рахунком 1:0 .

Упродовж зустрічі команда Маурісіо Почеттіно переершила суперника у володінні м'ячем – 72% на 28% та за кількістю ударів – 17 проти 5 (у площину воріт – 5:2). За очікуваними голами лондонці також були кращими – 2,46 на 0,80.

Проте перемогу в цьому матчі сенсаційно здобули господарі. На 37-й хвилині гри Хейден Хекні відзначився після передачі Айзея Джонс. Єдиного забитого м'яча "Мідлсбро" вистачило для того, щоб здолати "Челсі".

Зазначимо, що Мудрик розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на поле на 63-й хвилині, замінивши Ноні Мадуеке. Допомогти своєму клубу врятуватися від поразки 23-річному українцю не вдалося.

Огляд матчу "Мідлсбро" – "Челсі"

Згідно з регаментом, півфінал Кубка англійської ліги складається з двох матчів. Поєдинок-відповідь між "Челсі" та "Мідлсбро" відбудеться 23 січня на арені "Стемфорд Бридж" у Лондоні.

Іншу путівку до фіналу Кубка англійської ліги розіграють між собою "Ліверпуль" і "Фулгем". Перший матч між "мерсисайдцями" і "дачниками" заплановано на 10 січня, поєдинок у відповідь – 24 січня.

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