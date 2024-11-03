"Челсі" з Мудриком уникнув поразки від "Манчестер Юнайтед" у напруженому матчі АПЛ (відео)

Лондонці зрівняли рахунок після того, як українець вийшов на заміну в другому таймі.

"Манчестер Юнайтед" та "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика зіграли внічию в центральному матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. У другій половині протистояння "червоні дияволи" зуміли відкрити рахунок – на 70-й хвилині пенальті реалізував Бруну Фернандеш.

Одразу після пропущеного своєю командою м'яча головний тренер "синіх" Енцо Мареска випустив на поле Мудрика, який замінив Ноні Мадуеке.

На 74-й хвилині лондонці зрівняли рахунок – Мойзес Кайседо забив дальнім ударом і врятував для "пенсіонерів" нічию. Зазначимо, що у моменті з голом еквадорця Михайло зорієнтувався і вдало пропустив між ніг м'яч, який полетів у ворота.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

Після цього поєдинку "Челсі" (18 очок) вийшов на четверте місце в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (12 балів) піднявся на 13-ту позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії команда Мудрика 10 листопада прийме "Арсенал" українця Олександра Зінченка, а "манкуніанці" того ж дня вдома позмагаються з "Лестером".

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