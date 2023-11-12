"Челсі" з Мудриком вирвав нічию проти "Манчестер Сіті" у божевільному матчі АПЛ з 8 голами (відео)

"Городяни" та "пенсіонери" влаштували феєричну "перестрілку", але переможця не визначили.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика зіграв унічию з "Манчестер Сіті" в центральному матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Захопливий поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 4:4 .

Команда Хосепа Гвардіоли вийшла вперед на 25-й хвилині – Ерлінг Голанд реалізував пенальті після того, як проти нього у штрафному майданчику "синіх" сфолив Марк Кукурелья.

Через чотири хвилини лондонці відігралися – ударом головою забив Тьягу Сілва. Минуло ще вісім хвилини і вже "Челсі" повів у рахунку – Рахім Стерлінг на дальній стійці замкнув простріл Ріса Джеймса.

Однак просто перед перервою чинний чемпіон Англії зрівняв рахунок – Мануель Аканджі розстріляв ворота "пенсіонерів" ударом головою.

Після перерви обидві команди продовжили феєрити. На 47-й хвилині Голанд вивів "городян" вперед, оформивши дубль – норвежець разом з м'ячем заїхав до сітки воріт суперника.

Проте на 67-й хвилині підопічні Маурісіо Почеттіно відновили паритет у протистоянні – Мудрик розігнав атаку своєї команди, Едерсон відбив перед собою удар Конора Галлагера, а Ніколас Джексон вдало зіграв на добиванні.

На 86-й хвилині "городяни" знову вирвалися вперед – Родрі рикошетом від Тьягу Сілви відправив м'яч у ворота господарів. Але це був ще не кінець. У компенсований час лондонський клуб заробив пенальті, а Коул Палмер пострілом з 11-метрової позначки встановив остаточний рахунок гри.

Зазначимо, що Мудрик розпочав матч проти "Манчестер Сіті" на лавці для запасних, але на 64-й хвилині з'явився на полі, замінивши Енцо Фернандеса.

Огляд матчу "Челсі" – "Манчестер Сіті"

Після цього поєдинку "Манчестер Сіті" (28 очок) продовжує лідирувати в АПЛ. "Небесно-блакитні" на один бал випереджають "Ліверпуль" і "Арсенал". Своєю чергою, "Челсі" (16 пунктів) посідає десяту позицію.

У наступному турі англійського чемпіонату команда Гвардіоли 25 листопада прийматиме "Ліверпуль", а Мудрик і Ко того ж дня на виїзді зіграють проти "Ньюкасла".

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