"Челсі" з Мудриком влаштував розгром в матчі АПЛ з 8 голами, "Борнмут" із Забарним зіграв унічию

Відбулися ще два поєдинки другого туру чемпіонату Англії за участю українців.

У матчах 2-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25 "Челсі" Михайла Мудрика на виїзді розгромив "Вулвергемптон" ( 2:6 ), а "Борнмут" Іллі Забарного вдома зіграв унічию проти "Ньюкасла" ( 1:1 ).

Уже на 2-й хвилині зустрічі "синіх" вивів уперед Ніколас Джексон. На 27-й хвилині "вовки" відігралися – відзначився Матеус Кунья. На 45-й хвилині лондонці знову повели в рахунку – забив Коул Палмер. Проте на 45+6-й хвилині Йорген Странд Ларсен знову відновив паритет у грі.

У перерві головний тренер "Челсі" Енцо Мареска зробив одну заміну – замість Мудрика, який грав з перших хвилин, на поле вийшов Педру Нету.

У другому таймі "пенсіонери" не залишили господарям жодних шансів. Від 49-ї до 63-ї хвилини хет-трик оформив Ноні Мадуеке, всі три рази йому асистував Палмер.

А на 80-й хвилині крапку в матчі поставив Жоау Феліш, забивши після передачі Педру Нету.

Таким чином, "Челсі" набрав перші очки в поточному розіграші АПЛ. "Вулвергемптон" зазнав другої поразки поспіль.

У наступному турі АПЛ "Челсі" 1 вересня прийме "Крістал Пелас", а "Вулвергемптон" 31 серпня на виїзді зіграє проти "Ноттінгема". Перед цим, 29 серпня, команда Мудрика проведе гостьовий матч-відповідь раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського "Серветта". Вдома лондонський клуб здобув перемогу з рахунком 2:0.

У паралельному матчі Маркус Таверньє вивів "Борнмут" вперед на 37-й хвилині. "Ньюкасл" відповів голом Аарона Гордона на 76-й хвилині.

Забарний вийшов у стартовому складі "вишень" і провів на полі повний матч.

"Борнмут" вдруге поспіль зіграв унічию на старті нового сезону АПЛ. "Ньюкасл" має 4 очки після двох зіграних поєдинків.

У третьому турі АПЛ клуб Забарного 31 серпня на виїзді зіграє проти "Евертона" іншого українського захисника Віталія Миколенка, а "Ньюкасл" 1 вересня прийме "Тоттенгем".

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