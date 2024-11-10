"Челсі" з Мудриком врятував очко проти "Арсенала" без Зінченка в матчі АПЛ (відео)

"Челсі" та "Арсенал" зіграли нічию в центральному матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Лондонське дербі на стадіоні "Стемфорд Бридж" завершилося з рахунком 1:1 .

Перший тайм минув без забитих голів. На 32-й хвилині "канонірів" міг вивести вперед Кай Гаверц, але після перегляду відеоповтору (VAR) взяття воріт скасували через офсайд.

На 60-й хвилині підопічні Мікеля Артети таки відкрили рахунок у поєдинку – відзначився Габріель Мартінеллі.

Проте втримати перемогу "гармашам" не вдалося. На 70-й хвилині Педру Нету зрівняв рахунок, врятувавши "синіх" від поразки.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вийшов на поле на 68-й хвилині, замінивши Ноні Мадуеке. Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко провів весь матч на лавці для запасних. Результативними діями наші співвітчизники не відзначилися.

Огляд матчу "Челсі" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Челсі" та "Арсенал" мають у своєму активі по 19 очок і посідають третє та четверте місця в АПЛ відповідно. Попереду них йдуть лідер чемпіонату "Ліверпуль" (28 балів) та "Манчестер Сіті" (23 пункти), який розташувався на другій позиції.

У наступному турі АПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, підопічні Енцо Марески 23 листопада на виїзді зіграють проти "Лестера", а "каноніри" того ж дня приймуть "Ноттінгем".

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