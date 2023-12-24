"Челсі" з Мудриком зазнав фіаско у 18-му турі АПЛ – Стерлінг змарнував божевільний момент (відео)

Михайло вийшов на заміну в другому таймі, але не допоміг команді врятуватися від поразки.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді поступився "Вулвергемптону" в матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Молінью" завершився з рахунком 2:1 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. Підопічні Маурісіо Почеттіно більше атакували, але не зуміли реалізувати свої моменти.

Найкращий шанс "сині" мали на 32-й хвилині – Рахім Стерлінг відібрав м'яч у захисника "вовків" і вийшов на побачення з воротарем суперника. Англієць міг віддавати на порожні ворота Ніколасу Джексону або Коулу Палмеру, але замість цього невдало пробив у голкіпера.

На початку другого тайму команда Гері О'Ніла покарала лондонців за таке марнотратство. На 51-й хвилині Маріо Леміна головою замкнув подачу Пабло Сарабії з кутового.

Футболісти "Челсі" намагалися відігратися, але в компенсований час пропустили вдруге – на 90+3-й хвилині захисник "синіх" Бенуа Бадьяшиль перервав простріл "вовків", а Метт Доерті відправив м'яч у ворота.

На 90+6-й хвилині гості таки скоротили відставання в рахунку – Крістофер Нкунку головою пробив у кут після навісу Стерлінга з правого флангу. Однак на більше "синіх" уже не вистачило.

Зазначимо, що Мудрик розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на поле на 59-й хвилині, замінивши Армандо Брою. Допомогти своїй команді бодай уникнути поразки українцю не вдалося.

Огляд матчу "Вулвергемптон" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Челсі" (22 очки) посідає десяте місце в АПЛ. "Вулвергемптон" (22 бали) піднявся на 11-ту позицію.

У наступному турі команда Мудрика 27 грудня прийме "Крістал Пелас", а "вовки" того ж дня на виїзді зіграють проти "Брентфорда" українця Єгора Ярмолюка.

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