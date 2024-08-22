"Челсі" з Мудриком здобув перемогу в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика обіграв швейцарський "Серветт" у першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 2:0 .

Перший тайм зустрічі закінчився нульовою нічиєю. Одразу після перерви англійський клуб вийшов уперед – Крістофер Нкунку заробив пенальті, який сам же успішно реалізував.

На 76-й хвилині лондонці забили вдруге. Ноні Мадуеке, який у другому таймі вийшов на заміну, отримав передачу з глибини від Енцо Фернандеса та з меж штрафного точно пробив у ближній кут.

Зазначимо, що Мудрик провів на полі повний матч. Для 23-річного українця це була перша гра цього сезону, адже в поєдинку стартового туру АПЛ проти "Манчестер Сіті" він залишився на лавці для запасних.

Також це перше перемога Енцо Марески на посаді головного тренера "Челсі". Минулого сезону він очолював "Лестер", з яким виграв Чемпіоншип (другий за рангом футбольний дивізіон Англії – прим.) та вивів клуб до АПЛ.

Поєдинок-відповідь відбудеться у четвер, 29 серпня, у Швейцарії. Переможець двоматчевого протистояння потрапить до основної стадії Ліги конференцій, а команда, яка програє, вилетить з єврокубків.

У другому турі АПЛ команда Мудрика у неділю, 25 серпня, на виїзді зустрінеться з "Вулвергемптоном".

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