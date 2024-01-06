"Челсі" з Мудриком здобув розгромну перемогу та пройшов до 1/16 фіналу Кубка Англії

Михайло Мудрик взяв участь у переможному матчі "синіх" проти "Престона".
"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика розбив "Престон" у поєдинку 1/32 фіналу Кубка Англії. Зустріч на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершилася з рахунком 4:0.
Перший тайм матчу минув без забитих голів, а ось після перерви підопічні Маурісіо Почеттіно не залишили шансів представнику Чемпіоншипу (другий за рангом дивізіон Англії – прим.).
На 58-й хвилині "синіх" вивів уперед албанський нападник Армандо Броя. Гольову передачу записав до свого активу французький захисник Мало Густо.
На 66-й хвилині Тьягу Сілва подвоїв перевагу "пенсіонерів" після пасу Коула Палмера. А ще через три хвилини рахунок розгромним зробив Рахім Стерлінг.
Наприкінці матчу лондонський клуб забив четвертий м'яч – на 85-й хвилині влучного удару завдав Енцо Фернандес. Асистом відзначився Стерлінг.
Зазначимо, що Мудрик вийшов у стартовому складі "Челсі" та провів на полі 60 хвилин, після чого українця замінив Ноні Мадуеке.
9 січня команда Михайла проведе перший матч Кубка англійської ліги проти "Мідлсбро", а 13 січня "сині" приймуть "Фулгем" у поєдинку АПЛ.
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