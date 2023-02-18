"Челсі" з Мудриком "згорів" найгіршій команді АПЛ, перемога Миколенка, невдача "Манчестер Сіті"

В рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Челсі" поступився "Саутгемптону" (0:1), "Евертон" обіграв "Лідс" (1:0), а "Манчестер Сіті" зіграв унічию з "Ноттінгемом" (1:1).

Перемогу "святим" на "Стемфорд Бридж" приніс Джеймс Ворд-Праус, який відзначився у компенсований до першого тайму час.

Український вінгер Михайло Мудрик розпочав матч на лавці для запасних, але вийшов на поле на 64-й хвилині. Врятувати свою команду від поразки українцю не вдалося.

"Челсі" (31 очко) посідає десяте місце в АПЛ. "Саутгемптон" з 18 балами замикає турнірну таблицю.

У паралельному поєдинку "Евертон" вдома мінімально переміг "Лідс" завдяки голу Шеймуса Коулмена на 64-й хвилині.

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко відіграв повний матч.

"Евертон" (21 очко) залишив зону вильоту, піднявшись на 16-ту позицію. "Лідс" (19 пунктів) йде на передостанній, 19-й сходинці.

Своєю чергою, "Манчестер Сіті" втратив очки в грі з "Ноттінгемом". На 41-й хвилині "городян" вивів уперед Бернарду Сілва, проте гол Кріса Вуда на 84-й хвилині дозволив "лісовикам" уникнути поразки.

"Манчестер Сіті" (52 очки) залишився на другому місці в АПЛ – команда Хосепа Гвардіоли відстає від лідера чемпіонату – "Арсенала" українця Олександра Зінченка – на два бали. Крім того, "каноніри" мають одну гру в запасі. "Ноттінгем" (25 пунктів) розташовується на 13-й позиції.

У ще одному матчі ігрового дня "Борнмут" без травмованого українського оборонця Іллі Забарного в гостях здолав "Вулвергемптон" – 0:1. Додамо, що українець ще не дебютував у складі "вишень".

"Борнмут" (21 бал) піднявся із зони вильоту на 17-те місце. "Вулвергемптон" (23 очки) йде 15-м.

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