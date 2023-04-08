"Челсі" з Мудриком зіпсували повернення Лемпарду, "Борнмут" без Забарного залишив зону вильоту АПЛ

"Пенсіонери" програли в дебютному матчі Френка Лемпарда після призначенням тимчасовим тренером.

У матчах 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді поступився "Вулвергемптону" ( 1:0 ), а "Борнмут" українського оборонця Іллі Забарного в гостях обіграв "Лестер" ( 0:1 ).

Єдиний гол у ворота лондонського клубу "вовки" забили в першому таймі – на 31-й хвилині відзначився Матеус Нунес.

Мудрик розпочав гру в запасі, але вийшов на поле 68-й хвилині замість Рахім Стерлінг. Допомогти "синім" врятуватися від поразки українець не зумів.

Додамо, що це був перший матч "Челсі" під керівництвом тимчасового тренера Френка Лемпарда. Раніше він вже очолював "пенсіонерів" від 2019 до 2021 року.

Огляд матчу

"Челсі" (39 очок) посідає 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ. "Вулвергемптон" (31 бал) піднявся на 12-ту позицію.

У наступному турі "сині" 15 квітня приймуть "Брайтон", а "вовки" того ж дня вдома протистоятимуть "Брентфорду".

У паралельному поєдинку "Борнмут" завдяки голу Філіпа Біллінга на 40-й хвилині подужав іншого претендента на виліт з АПЛ – "Лестер".

Забарний, який посеред тижня дебютував в АПЛ, провів весь матч на лавці для запасних.

Завдяки цій перемозі "Борнмут" (30 очок) піднявся із зони вильоту на 15-те місце. "Лестер" (25 балів) посідає передостанню, 19-ту, сходинку.

У наступному турі "вишні" 15 квітня в гостях зіграють проти "Тоттенгема", того ж дня "лисиці" на виїзді битимуться з чинним чемпіоном – "Манчестер Сіті".

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