ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
2 хв

"Челсі" з видовищним камбеком розбив "Бетіс" і виграв Лігу конференцій (відео)

Лондонський клуб став переможцем третього за престижністю євротурніру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Челсі"

"Челсі" / © Associated Press

Англійський "Челсі" переміг іспанський "Бетіс" у фіналі Ліги конференцій сезону-2024/25. Вирішальний матч третього за престижністю євротурніру відбувся на Міському стадіоні у польському Вроцлаві та завершився з рахунком 1:4.

"Зелено-білі" відкрили рахунок на 9-й хвилині поєдинку – Абде Еззальзулі скористався передачею Іско та точно пробив низом у дальній кут.

У другому таймі підопічні Енцо Марески відігралися – Енцо Фернандес на 65-й хвилині головою замкнув навіс Коула Палмера.

На 70-й хвилині "сині" вийшли вперед в рахунку – Ніколас Джексон забив головою на ближній стійці після подачі Палмера з правого флангу.

На 83-й хвилині "Челсі" збільшив свою перевагу в рахунку – Джейдон Санчо, яки вийшов у другому таймі на заміну, з лівого флангу штрафного майданчика ідеально пробив у дальній кут.

На 90+1-й хвилині лондонці вчетверте вразили ворота суперника – крапку в цьому матчі поставив Мойзес Кайседо, закрутивши м'яч у лівий нижній кут.

Український вінгер лондонського клубу Михайло Мудрик не потрапив до заявки на фінал, оскільки продовжує бути тимчасово відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

Огляд матчу "Бетіс" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

До слова, торік переможцем Ліги конференцій став грецький "Олімпіакос", який у фіналі в екстратаймах вирвав перемогу над італійською "Фіорентиною".

Раніше повідомлялося, що "Тоттенгем" здолав "Манчестер Юнайтед" і став переможцем Ліги Європи.

Фінальний матч головного клубного євротурніру – Ліги чемпіонів – між французьким ПСЖ та італійським "Інтером" відбудеться 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie