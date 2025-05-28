"Челсі" з видовищним камбеком розбив "Бетіс" і виграв Лігу конференцій (відео)

"Челсі" / © Associated Press

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Англійський "Челсі" переміг іспанський "Бетіс" у фіналі Ліги конференцій сезону-2024/25. Вирішальний матч третього за престижністю євротурніру відбувся на Міському стадіоні у польському Вроцлаві та завершився з рахунком 1:4 .

"Зелено-білі" відкрили рахунок на 9-й хвилині поєдинку – Абде Еззальзулі скористався передачею Іско та точно пробив низом у дальній кут.

У другому таймі підопічні Енцо Марески відігралися – Енцо Фернандес на 65-й хвилині головою замкнув навіс Коула Палмера.

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На 70-й хвилині "сині" вийшли вперед в рахунку – Ніколас Джексон забив головою на ближній стійці після подачі Палмера з правого флангу.

На 83-й хвилині "Челсі" збільшив свою перевагу в рахунку – Джейдон Санчо, яки вийшов у другому таймі на заміну, з лівого флангу штрафного майданчика ідеально пробив у дальній кут.

На 90+1-й хвилині лондонці вчетверте вразили ворота суперника – крапку в цьому матчі поставив Мойзес Кайседо, закрутивши м'яч у лівий нижній кут.

Український вінгер лондонського клубу Михайло Мудрик не потрапив до заявки на фінал, оскільки продовжує бути тимчасово відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

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Огляд матчу "Бетіс" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

До слова, торік переможцем Ліги конференцій став грецький "Олімпіакос", який у фіналі в екстратаймах вирвав перемогу над італійською "Фіорентиною".

Раніше повідомлялося, що "Тоттенгем" здолав "Манчестер Юнайтед" і став переможцем Ліги Європи.

Фінальний матч головного клубного євротурніру – Ліги чемпіонів – між французьким ПСЖ та італійським "Інтером" відбудеться 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

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