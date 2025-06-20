"Челсі" зазнав несподіваної поразки на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)

"Фламенго" – "Челсі" / © Associated Press

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"Челсі" програв "Фламенго" в матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Лінкольн Файненшел Філд" у Філадельфії завершився з рахунком 3:1 на користь бразильського клубу.

Перший тайм виграв лондонський клуб. На 13-й хвилині рахунок у грі відкрив Педру Нету.

Однак після перерви бразильській команді вдалося переламати перебіг зустрічі. На 62-й хвилині рахунок зрівняв Бруно Енріке, а вже на 65-й хвилині Данілу вивів "Фламенго" вперед.

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На 68-й хвилині англійський клуб залишився в меншості – пряму червону картку за грубий фол заробив Ніколас Джексон.

Колектив з Південної Америки скористався чисельною перевагою і збільшив свій гандикап у рахунку – на 83-й хвилині відзначився Ян Воллес.

Зазначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик продовжує бути відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

Огляд матчу "Фламенго" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

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В іншому матчі 2-го туру групи D зустрінуться американський "Лос-Анджелес" і "Есперанс" з Тунісу (21 червня, початок – 01:00 за київським часом).

У першому турі "Челсі" переміг "Лос-Анджелес" (2:0), а "Фламенго" обіграв "Есперанс" (2:0).

У заключному турі 25 червня "Челсі" позмагається з "Есперансом", а "Фламенго" поміряється силами з "Лос-Анджелесом".

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