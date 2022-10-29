"Челсі" зазнав розгромного фіаско в АПЛ – лондонці постраждали від команди екстренера "Шахтаря"

"Челсі" несподівано програв "Брайтону" в гостьовому матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) - 4:1 .

Підопічні Грема Поттера провалили перший тайм поєдинку з його колишньою командою. На перерву "чайки" пішли з перевагою у три м'ячі. На 5-й хвилині рахунок відкрив Леандро Троссард, а потім автоголами відзначилися гравці лондонського клубу - Рубен Лофтус-Чік та Трево Чалоба.

На старті другої половини зустрічі Кай Гаверц подарував "Челсі" надію на камбек, розмочивши ворота "Брайтона".

Проте команда екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі впевнено довела справу до перемоги. Крапку в матчі у компенсований час поставив хавбек господарів Паскаль Гросс, забивши четвертий гол у ворота лондонців. Це перша перемога Де Дзербі в АПЛ.

Додамо, що в паралельному матчі "Тоттенгем" на виїзді здолав "Борнмут" - 2:3 , причому переможний гол "шпори" забили на останніх секундах гри. Його автором став Родріго Бентанкур.

Зазнавши неочікуваної поразки, "Челсі" з 21 балом залишився на п'ятій сходинці в АПЛ. "Брайтон" з 18 очками піднявся сьому позицію. У наступному турі "пенсіонери" зіграють з "Арсеналом", а "чайки" зустрінуться з "Вулвергемптоном".

"Тоттенгем" завдяки перемозі з 26 очками закріпився на третьому місці в чемпіонаті. "Борнмут" має 13 залікових пунктів і йде 14-м. У наступному турі "шпори" битимуться з "Ліверпулем", а "вишні" поміряються силами з "Лідсом".

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