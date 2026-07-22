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"Челсі" здійснив найдорожчий трансфер в історії клубу
Лондонці придбали атакувального півзахисника "Астон Вілли" Моргана Роджерса.
Лондонський "Челсі" оформив перехід атакувального півзахисника "Астон Вілли" та збірної Англії Моргана Роджерса.
Про це повідомляється на офіційному сайті лондонського клубу.
Контракт із 23-річним англійським футболістом підписано на сім років — до літа 2033 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
За інформацією The Athletic, сума трансферу склала 137 млн євро, а сам перехід став найдорожчим в історії "Челсі". Лондонський клуб оновив власний рекорд 2023 року, коли заплатив "Бенфіці" 121 млн євро за аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса.
Також цей трансфер став другим найдорожчим в історії англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Рекордним залишається торішній перехід шведського форварда Александера Ісака з "Ньюкасла" до "Ліверпуля" за 144 мільйони євро.
Минулого сезону Роджерс провів 55 матчів за "Астон Віллу" у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 14 голів та 12 результативних передач. Хавбека також було визнано найкращим гравцем Ліги Європи-2025/26.
Морган у складі збірної Англії став бронзовим призером чемпіонату світу-2026. На ЧС-2026 він провів 7 матчів, відзначившись одним асистом.
Нагадаємо, "Челсі" завершив минулий сезон на 10-му місці в АПЛ, не зумівши кваліфікуватися до єврокубків.
Сезон-2026/27 "сині" з новим головним тренером, іспанським фахівцем Хабі Алонсо, розпочнуть 24 серпня виїзним матчем першого туру АПЛ проти "Фулгема".
Раніше повідомлялося, що футболіст збірної Іспанії під час ЧС-2026 перейшов з "Челсі" до мадридського "Реала".