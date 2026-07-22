"Челсі" здійснив найдорожчий трансфер в історії клубу

Морган Роджерс / © Associated Press

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Лондонський "Челсі" оформив перехід атакувального півзахисника "Астон Вілли" та збірної Англії Моргана Роджерса.

Про це повідомляється на офіційному сайті лондонського клубу.

Контракт із 23-річним англійським футболістом підписано на сім років — до літа 2033 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

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За інформацією The Athletic, сума трансферу склала 137 млн євро, а сам перехід став найдорожчим в історії "Челсі". Лондонський клуб оновив власний рекорд 2023 року, коли заплатив "Бенфіці" 121 млн євро за аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса.

Також цей трансфер став другим найдорожчим в історії англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Рекордним залишається торішній перехід шведського форварда Александера Ісака з "Ньюкасла" до "Ліверпуля" за 144 мільйони євро.

Минулого сезону Роджерс провів 55 матчів за "Астон Віллу" у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 14 голів та 12 результативних передач. Хавбека також було визнано найкращим гравцем Ліги Європи-2025/26.

Морган у складі збірної Англії став бронзовим призером чемпіонату світу-2026. На ЧС-2026 він провів 7 матчів, відзначившись одним асистом.

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Нагадаємо, "Челсі" завершив минулий сезон на 10-му місці в АПЛ, не зумівши кваліфікуватися до єврокубків.

Сезон-2026/27 "сині" з новим головним тренером, іспанським фахівцем Хабі Алонсо, розпочнуть 24 серпня виїзним матчем першого туру АПЛ проти "Фулгема".

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної Іспанії під час ЧС-2026 перейшов з "Челсі" до мадридського "Реала".

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