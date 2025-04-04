"Челсі" здобув перемогу над "Тоттенгемом" і повернувся до зони Ліги чемпіонів (відео)

"Челсі" / © Associated Press

Реклама

"Челсі" обіграв "Тоттенгем" у заключному матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Лондонське дербі на стадіоні "Стемфорд Бридж" завершилося з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цьому протистоянні "сині" забили на 50-й хвилині. Автором результативного удару став Енцо Фернандес.

На 56-й хвилині підопічні Енцо Марески могли збільшувати свою перевагу в рахунку, але після перегляду відеоповтору (VAR) гол Мойзеса Кайседо було скасовано через офсайд.

Реклама

На 69-й хвилині вже "шпори" мали шанс зрівняти рахунок у грі, але м'яч Папе Матара Сарра після втручання VAR судді не зарахувати через фол.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик не потрапив до заявки на гру, оскільки продовжує бути тимчасово відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

Огляд матчу "Челсі" – "Тоттенгем"

Завдяки цій перемозі "Челсі" (52 очки) піднявся на четверте місце в АПЛ. "Пенсіонери" повернулися до зони Ліги чемпіонів, обійшовши в турнірній таблиці "Манчестер Сіті" (51 бал) і "Ньюкасл" (50 пунктів).

"Тоттенгем" розташовується на 14-й позиції, маючи у своєму активі 34 очки.

У наступному турі АПЛ "сині" на виїзді зіграють проти "Брентфорда" українського півзахисника Єгора Ярмолюка, а "шпори" приймуть "Саутгемптон". Обидва матчі відбудуться 6 квітня.