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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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385
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1 хв

"Челсі" здобув розгромну перемогу та вийшов до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)

В 1/8 фіналу суперником лондонців стане "Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Есперанс" – "Челсі"

"Есперанс" – "Челсі" / © Associated Press

Англійський "Челсі" розгромив туніський "Есперанс" у матчі заключного, третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Лінкольн Файненшел Філд" у Філадельфії завершився з рахунком 3:0.

Лондонці двічі вразили ворота суперника в компенсований до першого тайму час – голами відзначилися Тосін Адарабіойо та Ліам Ділеп.

У другому таймі підопічні Енцо Марески довели справу до розгрому – остаточний рахунок гри на 90+7-й хвилині встановив Тайрік Джордж.

Зазначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик продовжує бути відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

Огляд матчу "Есперанс" – "Челсі"

Завдяки цій перемозі "Челсі" (6 очок) посів друге місце у групі D і вийшов до 1/8 фіналу, де зіграє з португальською "Бенфікою" українського голкіпера Анатолія Трубіна, яка стала переможцем квартету C.

На першій сходинці у групі D фінішував бразильський "Фламенго" (7 балів), який в 1/8 фіналу позмагається з німецькою "Баварією".

"Есперанс" (3 пункти) та американський "Лос-Анджелес" (1 бал), який в останньому турі зіграв унічию з "Фламенго" (1:1), завершили свої виступи на турнірі.

На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюються після зіграних поєдинків.

Раніше повідомлялося, хто вже вийшов до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025.

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