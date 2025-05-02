"Челсі" здобув розгромну перемогу в першій півфінальній грі Ліги конференцій (відео)

"Челсі" / © Associated Press

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Лондонський "Челсі" на виїзді розгромив шведський "Юргорден" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2024/25. Поєдинок у Стокгольмі завершився з рахунком 1:4 .

Гості відкрили рахунок на 13-й хвилині зусиллями Джейдона Санчо. На 43-й хвилині Ноні Мадуеке зміцнив перевагу англійського клубу.

Після перерви підопічні Енцо Марески забили ще двічі – дубль оформив Ніколас Джексон, відзначившись на 59-й і 65-й хвилинах.

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На 68-й хвилині господарі поля забили гол престижу, автором якого став Ісак Алемаєху Мулугета.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик не потрапив до заявки на гру, оскільки продовжує бути тимчасово відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

Огляд матчу "Юргорден" – "Челсі"

Матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 8 травня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні.

Зазначимо, що в першому поєдинку іншої півфінальної пари Ліги конференцій іспанський "Бетіс" вдома обіграв італійську "Фіорентину" з рахунком 2:1.

Фінал турніру заплановано 28 травня на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща).

Нагадаємо, торік переможцем Ліги конференцій став грецький "Олімпіакос", який у фіналі в екстратаймах вирвав перемогу над "Фіорентиною".