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"Челсі" здолав "Палмейрас" і пробився до півфіналу Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)
За путівку до фіналу лондонці позмагаються з бразильським "Флуміненсе".
Англійський "Челсі" обіграв бразильський "Палмейрас" у матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Лінкольн Файненшел Філд" у місті Філадельфія завершився з рахунком 1:2.
Лондонський клуб відкрив рахунок на 16-й хвилині зустрічі зусиллями Коула Палмера.
Після перерви бразильська команда відігралася – на 53-й хвилині голом відзначився Естеван Вілліан.
Але підопічні Енцо Марески зуміли вирвати перемогу – на 83-й хвилині стався автоголол воротаря "Палмейраса" Вевертона.
Огляд матчу "Палмейрас" – "Челсі"
У півфіналі "Челсі" зіграє проти бразильського "Флуміненсе", який у чвертьфіналі виявився сильнішим за саудівський "Аль-Хіляль" (2:1).
Іншу пару півфіналістів турніру складуть переможці матчів ПСЖ (Франція) – "Баварія" (Німеччина) та "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Реал" Мадрид (Іспанія), які відбудуться у суботу, 5 липня.
На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.
Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.
Нагадаємо, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.