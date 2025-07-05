"Челсі" здолав "Палмейрас" і пробився до півфіналу Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)

"Палмейрас" – "Челсі" / © Associated Press

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Англійський "Челсі" обіграв бразильський "Палмейрас" у матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Лінкольн Файненшел Філд" у місті Філадельфія завершився з рахунком 1:2 .

Лондонський клуб відкрив рахунок на 16-й хвилині зустрічі зусиллями Коула Палмера.

Після перерви бразильська команда відігралася – на 53-й хвилині голом відзначився Естеван Вілліан.

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Але підопічні Енцо Марески зуміли вирвати перемогу – на 83-й хвилині стався автоголол воротаря "Палмейраса" Вевертона.

Огляд матчу "Палмейрас" – "Челсі"

У півфіналі "Челсі" зіграє проти бразильського "Флуміненсе", який у чвертьфіналі виявився сильнішим за саудівський "Аль-Хіляль" (2:1).

Іншу пару півфіналістів турніру складуть переможці матчів ПСЖ (Франція) – "Баварія" (Німеччина) та "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Реал" Мадрид (Іспанія), які відбудуться у суботу, 5 липня.

На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.

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Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

Нагадаємо, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.