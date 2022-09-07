"Челсі" звільнив головного тренера після несподіваної поразки від "Динамо" в Лізі чемпіонів

Співпрацю з 49-річним німцем припинили після сенсаційної поразки від загребського "Динамо" в рамках 1-го туру групової стадії Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт лондонців.

Керівництво клубу візьметься за пошуки нового наставника. Цьогорічний тренерський штаб продовжить роботу і готуватиме команду до майбутніх матчів, доки не призначать нового тренера.

Зазначимо, що Тухель очолив "синіх" взимку 2021 року після того, як покинув французький ПСЖ. У першому ж сезоні німецький фахівець зумів виграти разом із "Челсі" Лігу чемпіонів. Крім того, разом із командою він також виграв Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. Його чинний контракт із клубом був розрахований до середини 2024 року.

Утім, наразі справи лондонців складаються не надто. Після шести стартових турів в АПЛ "Челсі" набрав усього десять очок та розташувався на шостому місці в турнірній таблиці.

Наступний поєдинок лондонці проведуть у суботу, 10 вересня. Суперником "Челсі" буде "Фулгем";

У Лізі чемпіонів "Челсі" наступний матч провеле 14-го вересня. Вдома англійці прийматимуть австрійський РБ "Зальцбург".

Додвамо, що під керівництвом Тухеля "сині" провели 99 матчів: 62 ​​перемоги, 18 поразок та 19 нічиїх. Водночас клуб забив 196 голів, а пропустив 105 голів.

Раніше розповідалося про те, що після поєдинку з донецьким "Шахтарем" було звільнено головного тренера німецького РБ "Лейпциг" - Доменіко Тедеско. Причиною стала розгромна домашня поразка від українського колективу з рахунком 1:4.

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