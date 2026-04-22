- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 152
- Час на прочитання
- 2 хв
"Челсі" звільнив головного тренера після п'яти поспіль поразок в АПЛ
Керівництво "синіх" достроково припинило співпрацю з Ліамом Росеньйором.
Лондонський "Челсі" звільнив Ліама Россеньйора з посади головного тренера.
Про це англійський клуб повідомив на офіційному сайті.
Керівництво "Челсі" достроково припинило співпрацю з 41-річним англійським фахівцем, який мав контракт до 2032 року.
Зазначається, що до кінця поточного сезону обов'язки головного тренера "синіх" виконуватиме Калум Макфарлейн, який був асистентом Росеньйора.
"Від імені всіх у клубі "Челсі" ми хотіли б висловити нашу подяку Ліаму та його команді за всі їхні зусилля за час роботи тут.
Ліам завжди поводився з найвищою чесністю та професіоналізмом після свого призначення в середині сезону.
Це рішення не далося клубу легко, проте останні результати та виступи впали нижче необхідних стандартів, і цього сезону ще багато потрібно зробити. Усі в "Челсі" бажають Ліаму успіхів у майбутньому.
Калум Макфарлейн візьме на себе керівництво командою як тимчасовий головний тренер до кінця сезону за підтримки нинішнього штабу, намагаючись кваліфікуватись до єврокубків та просунутись у Кубку Англії.
Поки клуб працює над забезпеченням стабільності на посаді головного тренера, ми проведемо самоаналіз, щоб зробити правильний вибір на довгострокову перспективу", — йдеться в заяві лондонського клубу.
Россеньйор очолив лондонців на початку січня 2026 року. Відтоді команда провела 23 матчі: 11 перемог, 2 нічиї та 10 поразок.
Наразі "Челсі" посідає 7-ме місце в АПЛ. "Сині" програли п'ять останніх матчів у чемпіонаті Англії, зокрема 21 квітня зазнали поразки від "Брайтона" (0:3).
