"Челсі" звільнив головного тренера після п'яти поспіль поразок в АПЛ

Керівництво "синіх" достроково припинило співпрацю з Ліамом Росеньйором.

Максим Приходько
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ліам Росеньйор

Ліам Росеньйор / © Associated Press

Лондонський "Челсі" звільнив Ліама Россеньйора з посади головного тренера.

Про це англійський клуб повідомив на офіційному сайті.

Керівництво "Челсі" достроково припинило співпрацю з 41-річним англійським фахівцем, який мав контракт до 2032 року.

Зазначається, що до кінця поточного сезону обов'язки головного тренера "синіх" виконуватиме Калум Макфарлейн, який був асистентом Росеньйора.

"Від імені всіх у клубі "Челсі" ми хотіли б висловити нашу подяку Ліаму та його команді за всі їхні зусилля за час роботи тут.

Ліам завжди поводився з найвищою чесністю та професіоналізмом після свого призначення в середині сезону.

Це рішення не далося клубу легко, проте останні результати та виступи впали нижче необхідних стандартів, і цього сезону ще багато потрібно зробити. Усі в "Челсі" бажають Ліаму успіхів у майбутньому.

Калум Макфарлейн візьме на себе керівництво командою як тимчасовий головний тренер до кінця сезону за підтримки нинішнього штабу, намагаючись кваліфікуватись до єврокубків та просунутись у Кубку Англії.

Поки клуб працює над забезпеченням стабільності на посаді головного тренера, ми проведемо самоаналіз, щоб зробити правильний вибір на довгострокову перспективу", — йдеться в заяві лондонського клубу.

Россеньйор очолив лондонців на початку січня 2026 року. Відтоді команда провела 23 матчі: 11 перемог, 2 нічиї та 10 поразок.

Наразі "Челсі" посідає 7-ме місце в АПЛ. "Сині" програли п'ять останніх матчів у чемпіонаті Англії, зокрема 21 квітня зазнали поразки від "Брайтона" (0:3).

Раніше повідомлялося, що Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України.

Також ми розповідали, що "Лестер" через 10 років після чемпіонства в АПЛ вилетів до третього дивізіону.

