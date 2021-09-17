Чемпіон "Формули-1" загуляв з відомою порнозіркою: фото сексапільної красуні

Легендарний пілот потрапив у заголовки не через успіхи на трасі.
Семиразовий чемпіон "Формули-1" британський гонщик Льюїс Гемілтон загуляв із моделлю Джанет Гусман.
Легендарний пілот днями відвідав зірковий гала-концерт Met Gala у Нью-Йорку. Після завершення заходу Льюїс повернувся до свого номеру з Гусман і провів з нею ніч, повідомляє Daily Mail.
Раніше Джанет працювала моделлю бренду одягу Fashion Nova. На неї в Instagram підписано 1,9 мільйона користувачів.
Дівчина відома тим, що має власний акаунт на сайті для дорослих OnlyFans, де за окрему плату викладає контент пікантного характеру. Очевидно, що фото і відео сексапільної красуні користується попитом на ресурсі.
- Гемілтон - чинний чемпіон "Формули-1". Він незмінно перемагає в загальному заліку від 2017 року.
- У нинішньому сезоні 36-річний британець йде другим, поступаючись після 14 етапів нідерландцеві Максу Ферстаппену п'ять балів.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, зірка "Формули-1" загуляв з українською красунею.