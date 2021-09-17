Чемпіон "Формули-1" загуляв з відомою порнозіркою: фото сексапільної красуні

Легендарний пілот потрапив у заголовки не через успіхи на трасі.

Семиразовий чемпіон "Формули-1" британський гонщик Льюїс Гемілтон загуляв із моделлю Джанет Гусман.

Легендарний пілот днями відвідав зірковий гала-концерт Met Gala у Нью-Йорку. Після завершення заходу Льюїс повернувся до свого номеру з Гусман і провів з нею ніч, повідомляє Daily Mail.

Раніше Джанет працювала моделлю бренду одягу Fashion Nova. На неї в Instagram підписано 1,9 мільйона користувачів.

Дівчина відома тим, що має власний акаунт на сайті для дорослих OnlyFans, де за окрему плату викладає контент пікантного характеру. Очевидно, що фото і відео сексапільної красуні користується попитом на ресурсі.

instagram.com/janetguzman

instagram.com/janetguzman

instagram.com/janetguzman

instagram.com/janetguzman

instagram.com/janetguzman

instagram.com/janetguzman

instagram.com/janetguzman

Гемілтон - чинний чемпіон "Формули-1". Він незмінно перемагає в загальному заліку від 2017 року.

У нинішньому сезоні 36-річний британець йде другим, поступаючись після 14 етапів нідерландцеві Максу Ферстаппену п'ять балів.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, зірка "Формули-1" загуляв з українською красунею.

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