Чемпіон Італії розірвав контракт із зірковим данцем, у якого зупинилося серце на Євро-2020

На Апеннінському півострові не можна грати з дефибрілятором, який вставили гравцю.

Міланський " Інтер ", який є чинним чемпіоном Серії А, оголосив про розірвання контракту з зірковим данським футболістом - Крістіаном Еріксоном.

Про це повідомляє офіційний сайт "нерадзуррі".

Зазначимо, що подібне рішення клубу пов'язано зі здоров'ям 29-річного півзахисника. Уся річ в тому, що тепер Еріксен повинен грати лише з деффібрилятором, а це заборонено за італійським законодавством.

Цей пристрій Еріксену вставили після моторошного інциденту під час матчу 1-го туру групової стадії Чемпіонату Європи-2020 проти Фінляндії, який відбувся влітку 2021 року. В цьому поєдинку Крістіан раптово впав на газон і знепритомнів. З'ясувалося, що в нього трапилася зупинка серця.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Еріксену не дозволять грати в Серії А з кардіостимулятором. Саме тому футболіст зумів домовитися з данським клубом "Оденсе", за який він виступав у період від 2005 до 2008 роки, про те, щоб розпочати тренування у таборі клубу.

Свою кар'єру данець може продовжити або в амстердамському "Аяксі", або в "Оденсе";

Еріксен виступав за "Інтер" від січня 2020 року. За міланський клуб він зіграв 60 матчів та забив вісім голів у всіх турнірах, ставши чемпіоном Італії сезону 2020/2021.

Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо