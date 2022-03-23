Чемпіон ММА відмовився від титульного бою і захищатиме Україну від російських загарбників

Ярослав Амосов боронить батьківщину у лавах територіальної оборони.
Український чемпіон елітного бійцівського промоушена Bellator в напівсередній вазі Ярослав Амосов не вийде на захист титулу проти британця Майкла Пейджа.
Поєдинок був заплановананий на 13 травня в Лондоні. Однак російське вторгнення в Україну змусило Амосова вступити до територіальної оборони.
Як повідомила пресслужба Bellator, бій Амосова та Пейджа не відбудеться. Замість цього буде проведений поєдинок за звання тимчасового чемпіона у напівсередній вазі між Пейджем та Логаном Сторлі.
- В активі Амосова 26 поєдинків і 26 перемог у змішаних єдиноборствах.
- У червні минулого року Ярослав одноголосним рішенням суддів здолав бразильця Дугласа Ліму та став першим в історії українським чемпіоном елітного промоушена Bellator.
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