Чемпіон НБА Михайлюк офіційно змінив клуб – відома зарплата української зірки баскетболу

Український баскетболіст Святослав Михайлюк змінив клуб у НБА. 27-річний гравець залишив "Бостон Селтікс" і вільним агентом підписав контракт з "Ютою Джаз".

Про це новий клуб українця повідомив на своєму офіційному сайті та в соцмережах.

"Ласкаво просимо", – привітала Святослава з переходом пресслужба "Юти Джаз".

Святослав Михайлюк / Фото: x.com/utahjazz

Деталі співпраці з Михайлюком не розголошуються. За інформацією авторитетного інсайдера Едріана Войнаровскі, контракт Святослава розрахований на 4 роки і за цей час українець заробить 15 мільйонів доларів.

Free agent F Svi Mykhailiuk has agreed on a four-year, $15 million deal with the Utah Jazz, agent Michael Lelchitski of @SIGSports tells ESPN. He played 41 games for the NBA champion Boston Celtics last season. pic.twitter.com/kfUMaN9nM8 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 9, 2024

"Юта Джаз" стала восьмою командою НБА у кар'єрі Михайлюка. Уродженець Черкас розпочав свою професійну кар'єру в складі "Черкаських Мавп", а 2014 року переїхав за океан, де на студентському рівні виступав за "Канзас Джейхокс". На драфті НБА-2018 українця під 47-м номером обрав "Лос-Анджелес Лейкерс".

Потім Михайлюк виступав в НБА за команди "Детройт Пістонс", "Оклахома-Сіті Тандер", "Торонто Репторс", "Нью-Йорк Нікс", "Шарлотт Горнетс" і "Бостон Селтікс". За шість років у НБА українець сумарно зіграв 293 матчі.

Минулого сезону Святослав у складі "Бостон Селтікс" вперше у своїй кар'єрі став чемпіоном НБА . Українець відіграв за "кельтів" 41 матч, набираючи в середньому 4,0 очка, 1,2 підбирання та 0,9 передачі за 10,1 хвилини на паркеті.

Михайлюк став лише другим українцем в історії, який виграв титул чемпіона НБА. Раніше це вдавалося лише Станіславу Медведенку, який двічі ставав чемпіоном (2001, 2002) у складі "Лос-Анджелес Лейкерс".

У фінальній серії проти "Даллас Маверікс" (4:1) Михайлюк з'являвся на майданчику у трьох матчах. Загалом українець зіграв майже 15 хвилин, за які набрав 5 очок та відзначився двома асистами.

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