Чемпіон Серії А на останній секунді виграв Суперкубок Італії

"Ювентус" мінімально поступився "Інтеру".

У середу, 12 січня, міланський "Інтер" та туринський "Ювентус" визначали володаря Суперкубка Італії-2021 .

Рахунок матчу на 25-й хвилині відкрив Вестон Маккенні. "Інтер" відігрався через 10 хвилин - арбітр призначив пенальті у ворота "туринців" і Латуаро Мартінес успішно його реалізував.

В другому таймі та у додадковий час команди не забивали. До фінального перед серією пенальті свистка лишалося кілька секунд і команди вже налаштовувалися до пробивання 11-метрових. Але неочікувано на 121-й хвилині переможний гол забив Алексіс Санчес. Поєдинок завершився перемогою "Інтера" - 2:1 .

Нагадаємо, що міланці виграли Серію А у сезоні-2020/21, а туринці перемогли у розіграші Кубка Італії.

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