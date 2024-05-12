Чемпіон світу кинув виклик Ломаченку після його перемоги над Камбососом – що відповів українець

Чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Джервонта Девіс викликав на бій новоспеченого володаря титулу IBF Василя Ломаченка, який 12 травня яскраво нокаутував австралійця Джорджа Камбососа.

Після перемоги українця над австралійцем 29-річний американець опублікував допис у Twitter, заявивши про своє бажання боксувати з Ломаченком.

"Він – наступний після Френка… Дайте мені спершу дістатись до Френка", – написав Джервонта, але потім видалив свій пост.

15 червня Джервонта проведе бій проти Френка Мартіна. Для Девіса це буде перший поєдинок від квітня минулого року, коли він здобув перемогу нокаутом над своїм співвітчизником Раяном Гарсією.

Ломаченко відреагував на виклик Джервонти під час пресконференції після своєї перемоги над Камбососом.

"Знаєте, за свою боксерську кар'єру я ніколи не втікав і завжди брав участь у боях. Після того, як я трохи відпочину, ми зможемо поговорити про майбутнє", – сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко нокаутував Камбососа в 11-му раунді та здобув вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

Для Ломаченка це був перший бій від травня 2023 року, коли він одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Тепер на рахунку 36-річного українця 18 перемог (12 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

Камбосос зазнав третьої поразки у своїй кар'єрі. Також у послужному списку 30-річного австралійця 21 перемога (10 – нокаутом).

Раніше повідомлялося, що Ломаченко прокоментував видовищну перемогу над Камбососом та завоювання чемпіонського титулу.

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