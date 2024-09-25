Чемпіон світу та чотириразовий переможець Ліги чемпіонів завершив кар'єру в 31 рік

Рафаель Варан через травми досить рано вирішив повісити бутси на цвях.

Французький захисник Рафаель Варан завершив кар'єру професійного футболіста.

Про це 31-річний колишній гравець мадридського "Реала" та "Манчестер Юнайтед" оголосив на своїй сторінці в Instagram.

"Кажуть, що все хороше колись закінчується. У моїй кар'єрі я брав участь у багатьох викликах, вирішував викилики за викликами, майже всі вони мали бути неможливими. Неймовірні емоції, особливі моменти та спогади, які залишаться на все життя. Згадуючи ці моменти, я з величезною гордістю та почуттям задоволення оголошую про свій відхід з гри, яку ми всі любимо.

Я дотримуюся найвищих стандартів, я хочу вийти сильним, а не просто триматися за гру. Потрібна велика доза мужності, щоб прислухатися до свого серця та свого інстинкту. Бажання і потреби – дві різні речі. Я падав і вставав тисячу разів, і цього разу настав час зупинитися і повісити бутси під час моєї останньої гри, вигравши трофей на "Вемблі".

Я любив битися за себе, свої клуби, свою країну, своїх товаришів за командою та вболівальників кожної команди, за яку я грав. Від "Ланса" до "Реала" та "Манчестер Юнайтед" і граючи за нашу збірну. Я захищав кожну емблему усім, що мав, і любив кожну хвилину цієї подорожі.

Наразі вболівальникам кожного клубу, за який я грав, моїм товаришам за командою, тренерам і персоналу – від щирого серця дякую вам за те, що зробили цю подорож особливішою, ніж мої найсміливіші мрії могли передбачити. Дякую, футболе. З любов'ю, Рафа", – написав Варан.

За свою кар'єру Рафаель виступав за "Ланс", мадридський "Реал", "Манчестер Юнайтед" та "Комо", куди перейшов влітку 2024 року вільним агентом. Однак за новачка Серії А він встиг зіграти лише один матч у Кубку Італії проти "Сампдорії", в якому отримав травму коліна.

Варан має у своєму послужному списку 22 трофеї. У складі "Реала" він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів та Клубний чемпіонат світу, тричі – чемпіонат та Суперкубок Іспанії, а також Суперкубок УЄФА, одного разу ставав володарем Кубка Іспанії.

Разом з "Манчестер Юнайтед" француз по разу виграв Кубок Англії та Кубок англійської ліги.

За збірну Франції він зіграв 93 матчів і забив 5 голів. У складі "Ле Бле" став чемпіоном світу 2018 року, віцечемпіоном світу 2022 року та переможцем Ліги націй-2020/21.

Раніше повідомлялося, що про завершення кар'єри оголосив відомий польський голкіпер Войцех Щенсний.

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