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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
256
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Чемпіон світу та найкращий бомбардир в історії збірної Франції офіційно повернувся до Європи

Олів'є Жиру став гравцем "Лілля".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олів'є Жиру

Олів'є Жиру / © ФК "Лілль"

"Лілль" оголосив про підписання зіркового французького нападника Олів'є Жиру.

Контракт 38-річного форварда з французьким клубом розрахований на один сезон, повідомляється на офіційному сайті "догів".

Жиру приєднався до "Лілля" в статусі вільного агента. Наприкінці червня він залишив американський "Лос-Анджелес", за який виступав від літа 2024 року.

Раніше Олів'є також грав за "Мілан", "Челсі", "Арсенал" і "Монпельє".

Варто зазначити, що Жиру є найкращим бомбардиром в історії збірної Франції, за яку виступав від 2011 до 2024 року. На його рахунку 57 голів у 137 матчах у футболці "Ле Бле", а також 15 асистів.

Він був учасником чемпіонатів Європи 2012, 2016, 2020 і 2024 років та чемпіонатів світу 2014, 2018 та 2022 років.

Разом з національною командою Олів'є виграв ЧС-2018, став срібним призером Євро-2016 та ЧС-2022.

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Дата публікації
Кількість переглядів
256
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